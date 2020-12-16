Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi

16.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:08
Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca Kahramanmaraş'ta Hayat Eve Sığar (HES) koduyla ulaşım başladı.

Yolcular, bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarına HES koduyla eşleştirdikleri kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar ise Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan yaklaşık 450 bin kart sabinden 50 bini HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

İlgili Haberler

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Gediz'de resmi kurumlara girişlerde HES kodu uygulamasına
Gediz'de resmi kurumlara girişlerde HES kodu uygulamasına
Toplu taşıma araçlarına HES kodu şartı getirildi
Toplu taşıma araçlarına HES kodu şartı getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Bülent Turan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:12:21. #1.14#
title