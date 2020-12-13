Kahramanmaraş'ta toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor
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Kahramanmaraş'ta toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor

13.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:04
Kahramanmaraş'ta toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan Kahramankart'ları HES kodu ile entegre ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan Kahramankart'ları HES kodu ile entegre ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, temassız kredi kartı ve Kahramankart sistemine entegre edilecek HES kodu uygulamasının 15 Aralık'ta başlatılacağı belirtildi.

HES kodunun nasıl alınacağı ve Kahramankart sistemine nasıl tanımlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 'Şehiriçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahat kartlarını HES Kodları ile entegre etmeleri yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımız Kahramankart ya da kullandıkları temassız kredi kartlarını Büyükşehir Belediyemiz internet sitesi üzerinden basit bir şekilde HES Kodları ile eşleştirebilmektedir. Bu sistemle temaslı vatandaşların ulaşım kartları, izolasyon süreleri boyunca otomatik askıya alınacaktır."

Açıklamada, HES kodu ile Kahramankart eşleştirmesini 15 Aralık Salı gününe kadar tamamlamayan vatandaşların genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacakları ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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