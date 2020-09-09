Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimiKAHRAMANMARAŞ'ta trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

09.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:24

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KAHRAMANMARAŞ'ta trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Azerbaycan Bulvarı'ndaki durakta halk otobüslerini tek tek durdurup, denetleme yaptı. Yapılan denetimde sürücülere, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge hatırlatılarak, araca hem maskesiz hem de koltuk sayısından fazla yolcu almanın yasaklandığı, yasağa uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Sürücüler ve yolcular da denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uyduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:24:51. #1.14#
title