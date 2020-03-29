Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek
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Kahramanmaraş, Yerel

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek Toplu taşıma araçlarına el jeli Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere dezenfektan dispenseri yerleştirdi.

29.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:00
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek

Toplu taşıma araçlarına el jeli

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere dezenfektan dispenseri yerleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dünya genelini etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırıyor.

Ekipler, yolcular için su ve sabun imkanının olmadığı otobüslerde, el temizliği anti bakteriyel dezenfektan jel yerleştirdi. Evinden çıkıp toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, otobüse binerken ve inerken dezenfektanı kullanarak seyahat edecek.

Salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için de, şoför kabin camlarının da yenileneceği belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıklarının lambalarına ve ışıklı yön tabelalarına da, 'evde kal, evde hayat var' ibareleri yazıldı.

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ta toplu taşıma aracına binen yolcular ellerini dezenfekte edecek

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