Kahramanmaraş'ta "Tolgadırlılar Türkmen Toyu" Etkinliği

Kahramanmaraş'ta "Tolgadırlılar (Dulkadirliler) Türkmen Toyu" etkinliği gerçekleştirildi.

Maraş Kültür, Sanat, Tarih ve Araştırma ve Geliştirme Derneği (MAKSAT-DER), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'nde yapıldı.

Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'ten davetlilerin katıldığı etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ku'ran-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından marşlar söylendi.

MAKSAT-DER Başkanı Ali Gemci, yaptığı açılış konuşmasında, Türkmenlerin 752 yılında Kahramanmaraş'a yerleştiklerini söyledi.

Bugün Kahramanmaraş'ta ilkleri yaşadıklarını dile getiren Gemci, "Bu Türkmen Toyu etkinliğini Kahramanmaraş'ta ilk kez yapıyoruz. Bundan sonra da devam etmek istiyoruz. Bu ilk kez düzenlediğimiz Türkmen Toyu etkinliğimizi düzenlememizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise Dulkadiroğulları'nın Kahramanmaraş'ta çok önemli medeniyet izleri bırakan bir beylik olduğunu dile getirdi.

Dulkadiroğlu ilçesinde tarihi eserlere bakıldığında tüm tarihi eserlerin Dulkadiroğlu beyliğinin zamanından kaldığını görüldüğünü ifade eden Okay, "İlçemizde bulunan Dulkadiroğlu beyliğinden kalan eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Dulkadiroğlu beyliğinden günümüze gelen eserleri restore ederek tüm dünyaya tanıtacağız." şeklinde konuştu.

KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can ise tarihini bilmeyenlerin gelecek planlarını yapamayacağını belirtti.

Programa katılan Çek Cumhuriyeti'nden gelen Pavel Vitek de Türkiye'de gönüllü olarak çocuklara İngilizce öğrettiğini, Türk tarihinin dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tunus'tan gelen Asma Bedoui ise iki hafta önce Gaziantep'te gönüllü olarak çocuklara İngilizce eğitim verdiğini, bu etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha sonra, ozanlar atışması yapıldı. Etkinlikte geleneksel okçuluk gösterisi ve Kahramanmaraş At Binicilik Spor Kulübü üyeleri tarafından da "atlı cirit" gösterisi gerçekleştirildi.