Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı

Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyadan terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığı belirlenen Y.Ç., gözaltına alındı.

08.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:32
Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyadan terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığı belirlenen Y.Ç., gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Y.Ç.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmada Y.Ç.'nin, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde oturduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, evine düzenlediği operasyonla Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Pazarcık Jandarma Komutanlığı'na götürülen Y.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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