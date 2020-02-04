Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobil yandı
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobil yandı - Haber

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobil yandı

Kahramanmaraş'ta tıra çarpması sonucu alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:36
Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobil yandı

'ta tıra çarpması sonucu alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BC 748 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Ağcalı Mahallesi girişinde önünde seyreden 37 EA 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücülerin yaralanmadığı kaza sonrası otomobilin ön kısmı alev aldı.

Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler