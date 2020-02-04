Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobil yandı
Kahramanmaraş'ta tıra çarpması sonucu alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta tıra çarpması sonucu alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüleri öğrenilemeyen 06 BC 748 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Ağcalı Mahallesi girişinde önünde seyreden 37 EA 133 plakalı tıra arkadan çarptı.
Sürücülerin yaralanmadığı kaza sonrası otomobilin ön kısmı alev aldı.
Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.