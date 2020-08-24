Kahramanmaraş'ta ters yönde giden otomobilin motosiklete çarpması
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ters yönde giden otomobilin çırptığı motosikletin sürücüsü öldü.
24.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:42
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ters yönde giden otomobilin çırptığı motosikletin sürücüsü öldü.
Şeyhadil Mahallesi'nde ters yönde seyir halinde olan Ferit G. (22) idaresindeki 46 HS 991 plakalı otomobilin karşıdan gelen Samet Koçdibi (23) yönetimindeki 46 AAN 493 plakalı motosiklete 21 Ağustos Cuma günü çarpmasının ardından tedavi altına alınan sürücü Kozdibi kurtarılamadı.
Motosiklette bulunan Cansu Ş'nin (19) ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA