Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
115 sporcunun 9 klasmanda mücadele ettiği turnuvada birinci olanlar şöyle:
8 yaşta birinci olanlar: Emre Görkem, Ezgi Su Kara, Nevrah Yılboğa
9 yaşta birinci olanlar: Eymen Ceyhan, A. Kaan Cinkara, Atakan Kapukaya
12 yaş erkeklerde birinci olanlar: Efe Cinkara, M. Kaan Çağlar, Gökdeniz Güneş
12 yaş kızlarda birinci olanlar: Bahar Ertürk, M. Reyyan Şener, F. Yaren Gönlü
14 yaşta birinci olanlar: A. Taha Nohutlu, Yasin Ağır, Taha Emin Debgici
16 yaşta birinci olanlar: İbrahim Ağır, Kerem Tanrıverdi, Murat kurt
Artı 17 yaş erkeklerde birinci olanlar: Emre Demirbağ, Gökhan Çınarlıdere, Reşit Şepşul
Artı 17 yaş kızlarda birinci olanlar: Sefanur Yiğit, Melike Tepebaşılı, Nida Çiftçioğlu
Artı 45 yaşta birinci olanlar: Mehmet Toraman, Kemal Canlı, Halil Sütyemez. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı