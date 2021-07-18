Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi
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Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi

Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

115 sporcunun 9 klasmanda mücadele ettiği turnuvada birinci olanlar şöyle:

8 yaşta birinci olanlar: Emre Görkem, Ezgi Su Kara, Nevrah Yılboğa

9 yaşta birinci olanlar: Eymen Ceyhan, A. Kaan Cinkara, Atakan Kapukaya

12 yaş erkeklerde birinci olanlar: Efe Cinkara, M. Kaan Çağlar, Gökdeniz Güneş

12 yaş kızlarda birinci olanlar: Bahar Ertürk, M. Reyyan Şener, F. Yaren Gönlü

14 yaşta birinci olanlar: A. Taha Nohutlu, Yasin Ağır, Taha Emin Debgici

16 yaşta birinci olanlar: İbrahim Ağır, Kerem Tanrıverdi, Murat kurt

Artı 17 yaş erkeklerde birinci olanlar: Emre Demirbağ, Gökhan Çınarlıdere, Reşit Şepşul

Artı 17 yaş kızlarda birinci olanlar: Sefanur Yiğit, Melike Tepebaşılı, Nida Çiftçioğlu

Artı 45 yaşta birinci olanlar: Mehmet Toraman, Kemal Canlı, Halil Sütyemez. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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