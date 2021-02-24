Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

24.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:45
Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ekrem Fıstık, temizlik yaparken içinde 250 lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ekrem Fıstık, temizlik yaparken içinde 250 lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde 3 yıldır görev yapan 3 çocuk babası Ekrem Fıstık, Kahramanmaraş Kültürpark civarında temizlik yaparken cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden Fıstık, içinde bir miktar para ve kredi kartları olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cüzdandaki kimlik sayesinde gerçekleştirdiği Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sayesinde cüzdanın Mustafa Bozkurt'a (20) ait olduğunu belirledi.

Kısa süre sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Bozkurt, cüzdanını tutanak karşılığında alarak Fıstık'a teşekkür etti.

Fıstık, yaptığı açıklamada, temizlik yaparken cüzdanı bulduğunu ve düşürüldüğünü düşünerek polisi aradığını belirterek, "Ekipler gelerek yardımcı oldu. Cüzdanı sahibine teslim ettik. İnsanlık görevimiz. Her şey para ve mülkiyet değildir. Önemli olan sahada ne bulursak bulalım, sahibine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Sabah işe geç kaldığını ve iş yerine ulaşmak için aceleyle hareket ettiğini anlatan Bozkurt da cüzdanını bulan Fıstık'a teşekkür ederek, "Çok memnun oldum. Şu devirde böyle insanlar doğru dürüst kalmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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