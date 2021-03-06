Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

06.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:18
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde telefonla aradığı ve kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde telefonla aradığı ve kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürcüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, T.A'ya telefonda savcı olduğunu söyleyen H.A, terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla banka hesabındaki parayı çekip kendisine vermesini istedi.

Daha sonra telefonu kapatan T.A, polis merkezine giderek durumu anlattı. Polisle iş birliği yapan T.A, H.A'yı arayıp parayı kendisine verebileceğini belirtti.

Bir süre sonra dolandırıcı tekrar arayarak, mağdur T.A'ya parola olarak "vatan" şifresini verdi. Kendisinin yanına gelen kişinin parolayı bilmesi halinde parayı teslim etmesini gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı.

Ekiplerin yönlendirmesiyle bankaya giden ve seri numaraları alınmış paraları teslim alan T.A, dolandırıcının söylediği adrese giderek 11 bin lirayı teslim etti.

Ekipler parayı almak için gelen zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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