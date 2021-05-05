Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte Azerbaycan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren çeşitli bankaların ATM'lerinden aynı kişiler tarafından sürekli para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirledikleri kişileri takibe alan ekipler, şüphelilerin M.E.I. (21), M.B. ( 21) ve C.B. olduğunu belirledi.

Zanlılar, kent merkezinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinden para çekmek üzereyken kovalama sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden 7 cep telefonu, 13 farklı bankaya ait hesap kartı ile 7 bin 740 lira ele geçirildi.

Zanlıların, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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