Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
19.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:10
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı