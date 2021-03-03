Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
03.03.2021 05:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 05:26
KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangına yaklaşık 40 itfaiye personeli, 20 itfaiye aracı, 4 iş makinesiyle müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangına yaklaşık 40 itfaiye personeli, 20 itfaiye aracı, 4 iş makinesiyle müdahale etti. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında deponun yarısı yanarak çökerken, büyük çapta hasar meydana geldi.
Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ