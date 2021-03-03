Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

03.03.2021 05:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 05:26
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangına yaklaşık 40 itfaiye personeli, 20 itfaiye aracı, 4 iş makinesiyle müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangına yaklaşık 40 itfaiye personeli, 20 itfaiye aracı, 4 iş makinesiyle müdahale etti. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında deponun yarısı yanarak çökerken, büyük çapta hasar meydana geldi.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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