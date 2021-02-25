Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

25.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:44
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜKahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının olduğu depo bölümünde çıkan yangına, 30 itfaiye personeli 10 araç ile müdahale etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının olduğu depo bölümünde çıkan yangına, 30 itfaiye personeli 10 araç ile müdahale etti. Alevlerin makinelerin olduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba gösteren ekipler, 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.


Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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