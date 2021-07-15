Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, terziler ve konfeksiyoncular sitesindeki bir tekstil fabrikasının telef deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıt itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangının söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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