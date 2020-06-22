Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın (2)
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın (2)

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın (2) BAŞKAN GÜNGÖR: EKİPLERİMİZ YANGININ DAHA DA BÜYÜMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın (2)
22.06.2020 02:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 02:23


Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın (2)
BAŞKAN GÜNGÖR: EKİPLERİMİZ YANGININ DAHA DA BÜYÜMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da fabrikaya giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Hayrettin Güngör, yangına 40 araçla müdahale edildiğini belirterek, "Depo kısmında yangın devam ediyor ama ekiplerimiz yangına anında müdahale ettiler. Hem itfaiye hem KASKİ ekiplerimiz, aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri el birliğiyle yangına müdahale ediyorlar. Yangının daha da büyümemesi için gayretle devam ediyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki yangını kontrol altına alırız, kısa süre içerisinde de söndürürüz. Şu an 40'dan fazla aracımız yangına müdahale ediyor. Biz de sayın valimiz ile ekiplerimizin çalışmalarına nezaret ediyoruz. Yangının inşallah en kısa zamanda söndürüleceğini düşünüyoruz" dedi.
Bu arada yangında herhangi bir yaralı olmazken, 112 ekipleri de her ihtimale karşı yangın yerinde hazır bekletiliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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