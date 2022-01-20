Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Eyüp Sultan Mahallesinde bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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