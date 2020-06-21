Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Fabrikada hasara yol açan yangında, çok sayıda kumaş balyası zarar gördü. Kaynak: AA