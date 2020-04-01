Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlçeye bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen durumu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında tahrip olan fabrikanın bir süredir kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA