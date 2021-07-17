KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan ve sonrasında 5 tesise daha sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan ve sonrasında 5 tesise daha sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikaların bulunduğu 5 tesise daha sıçradı.

Yangına, 50 araçla müdahale eden ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası tesislerde maddi hasar oluştu.

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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