KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasına devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangınla ilgili son durumu açıklayan Başkan Güngör, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözlerle, emniyetin de TOMA ile destek verdiğini söyledi. Toplam da 50 araçla yangına müdahale edildiğini kaydeden Güngör, şöyle devam etti:

"Adana yolu üzerinde bir tekstil firmasında çıkan yangına dair ihbar aldık. Özellikle ahşap ve mobilya yangını olan bölgede gerçekleşen yangına İtfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Şu an İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimiz burada. Toplamda 50 araçla yangına müdahale ediyor. Allah'ın izniyle kısa süre içinde kontrol altına alacağız. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ben burada tüm çalışanlara koordinasyon ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize, Kahramanmaraş'ımıza geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı