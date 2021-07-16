KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN
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KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Adana karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından da görüldü.

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Haber Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN
KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN
KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN
KAHRAMANMARAŞ'TA TEKSTİL FABRİKASINDA ENDİŞELENDİREN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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