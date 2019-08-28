Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın

28.08.2019 15:36

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri ile bölgeye gönderilen helikopter havadan müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalışıyor. Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, yangının kontrol altına alınmaması üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterinin müdahale etmesi talimatını verdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan helikopter, kısa sürede fabrikaya ulaşarak havadan yangına müdahale etti.

Bu arada iş makineleri ile deponun duvarları yıkılarak, içeride yanmaya devam eden pamuklar yandaki dereye döküldü.

Kaynak: AA