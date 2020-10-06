Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu

06.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:16

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir kişi POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir kişi POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde iletişim ofisi olarak faaliyet gösteren A.E'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 38 bin 150 lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen paranın 28 bin lirasının çekmece altındaki kumbarada 10 bin 15 lirasının ise bilgisayar yazıcısının içerisine gizlenmiş vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu
Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu
Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Berat Albayrak Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ali Sürmeli Caner Cindoruk Bergüzar Korel
Spor Tisserand Arda Turan Sergen Yalçın Fırat Aydınus Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Karar Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tefecilik operasyonu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 23:16:35. #1.15#
title