Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde arama yaptı. Aramada, 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgilerinin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. adlı şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA