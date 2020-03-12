Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 1 gözaltı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen kişi hakkında çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda O.G'nin ev ve aracında yapılan aramada 8 senet, alacak verecek bilgilerinin bulunduğu 3 defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyette götürüldü.

Kaynak: AA