Kahramanmaraş'ta Taziye Dönüşü Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolünü kaybeden otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Mercan yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride sürüklendi. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Mercan (24) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Güler Mercan (30) ve Meryem Sercan (29) yaralandı. Yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Dilan Mercan'ın cansız bedeni hastane morguna konuldu.



Güler Mercan ve beraberindekilerin Pazarcık ilçesinde ikamet eden bir yakının taziye ziyaretinden döndükleri öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ