Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda alacak verecek meselesi nedeniyle D.S'yi (37) kolundan silahla yaralayan Mustafa D'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda dün alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Mustafa D. silahla D.S'yi yaralamış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:00:48. #1.16#

title