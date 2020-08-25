Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayaya çarpması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı
25.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:56

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayaya çarpması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Saygılı (42) idaresindeki 46 S 7008 plakalı minibüs Büyükimalı Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehtap Tıraş (18), Münevver Yüksek (40), Şermin (40), Emine (27), Aysel (38), Hatice (42), Dilan (15), Elif (15), Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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