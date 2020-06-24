Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde hortum görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
24.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:32
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, çevredekilerin ilgi odağı oldu.
Hortum tarlada çalışan bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA