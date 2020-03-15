Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı - Haber
Söğütlü, Ceyhan, Güncel

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı.

15.03.2020 01:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:20
Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Afşin Kaymakamlığı Ortaklı Mahallesinde tedbir amaçlı 15 evi su baskınlarına karşı boşalttı.

Elbistan'da dün etkili olan yağmurla birlikte dağlardaki karlar da eridi. Eriyen karların karıştığı Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçmek için Çiçek, Tepebaşı, Esentepe ve Karaelbistan mahallerinde iş makineleriyle Söğütlü Çayı'ndaki setleri kaldırıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizledi. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çayın kenarına şerit çekti.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI, ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI, 15 EV BOŞALTILDI

Söğütlü Çayı'nın Battal Köprüsü Mevkiinde karıştığı Ceyhan Nehri'nin de debisi yükseldi. Yağan yağmur ve eriyen karların da etkisiyle Ceyhan Nehri taştı ve Afşin'in Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Nehrinin debisini düşürmek için Kandil Barajı'nın kapakları açıldı. Nehrin debisi düşerken tedbir amaçlı 15 ev sel baskınlarına karşı boşalttı. Vatandaşlar geceyi geçirmek için akrabalarının evine gitti.

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Haber
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ali Babacan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Su Mart İran Avrupa
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 01:29:35. #1.14#