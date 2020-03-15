Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı.

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Afşin Kaymakamlığı Ortaklı Mahallesinde tedbir amaçlı 15 evi su baskınlarına karşı boşalttı.

Elbistan'da dün etkili olan yağmurla birlikte dağlardaki karlar da eridi. Eriyen karların karıştığı Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçmek için Çiçek, Tepebaşı, Esentepe ve Karaelbistan mahallerinde iş makineleriyle Söğütlü Çayı'ndaki setleri kaldırıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizledi. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çayın kenarına şerit çekti.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI, ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI, 15 EV BOŞALTILDI

Söğütlü Çayı'nın Battal Köprüsü Mevkiinde karıştığı Ceyhan Nehri'nin de debisi yükseldi. Yağan yağmur ve eriyen karların da etkisiyle Ceyhan Nehri taştı ve Afşin'in Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Nehrinin debisini düşürmek için Kandil Barajı'nın kapakları açıldı. Nehrin debisi düşerken tedbir amaçlı 15 ev sel baskınlarına karşı boşalttı. Vatandaşlar geceyi geçirmek için akrabalarının evine gitti.

Kaynak: DHA