Kahramanmaraş'ta tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli yakalandı

09.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:48
Kahramanmaraş'ta tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan G.H'nin elindeki çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçe çıkışında durdurdu. Araçta yapılan aramada 35 sikke, 2 yüzük olmak üzere 10 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak yetkililere teslim edilirken yakalanan zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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