Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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