Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 2 sikke ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutbey Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke bulundu.
Araç sürücüsü E.K, ifadesi alınmak üzere Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı