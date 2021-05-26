Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 2 sikke ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 2 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 2 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutbey Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke bulundu.

Araç sürücüsü E.K, ifadesi alınmak üzere Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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