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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, bir şahsın satmak için müşteri aradığı Bizans ve Roma dönemine ait 30 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, bir şahsın satmak için müşteri aradığı Bizans ve Roma dönemine ait 30 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Torun Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke, 2 adet yüzük ve 1 adet de obje olmak üzere toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

(Murat Sürücü-İHA)

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