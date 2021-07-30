Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir evde ve Piri Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Arama neticesinde eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlardan toplam 8 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheliler İ.Ç. ve Y.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:44:00. #1.15#

title