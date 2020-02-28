Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 10 obje yakalandı.

28.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:04
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi

'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 10 obje yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesinde S.K, B.D. ve S.K'nin bazı tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damlası haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje, 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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