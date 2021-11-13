Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 14 obje ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topaktaş Mahallesi Sergen Sokak'ta bulunan bir ikamette arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 obje ile 1 dedektör ele geçirildi.

A.Ç. (71) hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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