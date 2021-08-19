Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan eşyayı satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenlediği operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 3 yüzük ve bir obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K'nin (37) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün