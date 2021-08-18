Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında, bir kişinin tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. (46) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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