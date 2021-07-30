Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda insan figürlü heykel ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 obje buldu.

İ.Ç. ve Y.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ve 8 obje ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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