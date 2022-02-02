Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi'ndeki Y.M. (37 ) ve K.M.'nin (44 ) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 216 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 42 adet obje, 1 adet mühür, 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.M. gözaltına alınırken K.M. ise serbest bırakıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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