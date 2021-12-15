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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbar üzerine Kızkapanlı Mahallesi Gözlügöl yol ayrımında ihbar edilen bir aracı durdurarak arama yaptı.

İ.H.Y. (39), O.Ö. (29) ve M.K. (38) isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kız çocuğu figürlü heykel, 5 adet İslami döneme ait sikke, 3 adet ok ucu, 3 adet obje, 1 adet el dedektörü, 1 adet akü ve 1 adet keser ele geçirildi.

Jandarma ele geçirilen malzemelere el koyarken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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