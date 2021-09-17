Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta Bizans ve Roma dönemine ait 1143 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Bizans ve Roma dönemine ait 1143 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.M'nin (37) elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırma sonunda, Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesi Kahramanmaraş-Adana karayolunda icra edilen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1006 adet sikke ve 137 adet obje olmak üzere toplam 1143 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Muslera Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:32:48. #1.17#