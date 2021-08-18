Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan M.A (46) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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