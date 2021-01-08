KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

08.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:35

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Karagöz Mahallesi'nde İ.Y. ve G.A'nın, tarihi eser niteliği taşıyan kasatura ve sikkeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı plakası açıklanmayan aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Araçtaki aramada, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen kasatura ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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