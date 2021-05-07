Kahramanmaraş'ta tam kapanma denetimleri sürüyor
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Kahramanmaraş'ta tam kapanma denetimleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta tam kapanma denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta tam kapanma döneminde şehir genelinde market, toplu taşıma araçları ve ticari taksi duraklarında yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş'ta tam kapanma döneminde şehir genelinde market, toplu taşıma araçları ve ticari taksi duraklarında yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte emniyet güçleriyle müşterek düzenlenen uygulamalarda, şehir genelindeki market, toplu taşıma araçları ve taksi duraklarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tam Kapanma Tedbirleri' genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri 10.00 ila 17.00 arasında sınırlandırılmıştır. Yine yayımlanan genelgeye göre süper marketler Pazar günleri kapalı olmak üzere gıda, temizlik, kozmetik ürünler haricinde ürün satışının yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca trafik zabıtası ekiplerimiz tarafından toplu taşıma araçlarında da denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı için şehir genelinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadesine kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tam kapanma denetimleri sürüyor
Kahramanmaraş'ta tam kapanma denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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