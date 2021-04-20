KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa T. idaresindeki 46 NA 242 plakalı otomobil, Kemal Önyurt Caddesi'nde önce park halindeki 18 DR 088 plakalı otomobile ardından 46 S 0677 plakalı minibüse çarparak takla attı.

Kazada 46 NA 242 plakalı otomobilde sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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