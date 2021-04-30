Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında taciz iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, "bir kız çocuğunun tacize uğradığına" yönelik çıkan haberler üzerine dün açıklama yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın şüphelisinin 28 Nisan'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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